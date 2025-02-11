20 тысяч на бумаге: нардеп рассказал, как работает схема фиктивного бронирования на предприятиях

Некоторые украинцы готовы не только отдавать часть зарплаты, но и доплачивать, чтобы получить бронирование на предприятии.

В Украине забронированные работники получают 20 тысяч гривен, но вынуждены возвращать часть зарплаты руководителям, чтобы соответствовать требованиям бронирования.

Об этом рассказал Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире "Ранок.LIVE".

"Трудоустройство — это то, о чем сегодня отчитывается власть, что средняя заработная плата больше 20 тысяч. У чиновников так, она там по 40, 60, 80 и больше тысяч гривен в месяц. У людей, где сделали бронирование и показатели для бронирования — 20 тысяч, заработная плата должна быть средней по предприятию. Так вот, открою вам глаза: действительно начисляют 20 000 грн зарплаты, но тогда люди, когда получили через банкоматы, возвращают эти деньги обратно руководителю предприятия, чтобы просто соответствовать показателям", — рассказал он.

По его словам, поступления в бюджет выросли, но доходы людей нет. В частном секторе зарплаты не повышаются, а предприятия массово манипулируют показателями, чтобы отвечать критериям бронирования работников.

"Да, увеличились поступления в бюджет, но не увеличились реальные доходы людей. И фактически в частном секторе заработная плата не растет. Это массово обсуждают между собой руководители предприятий. Это массово делают люди, чтобы просто выполнить критерии по предприятию, и чтобы можно было бронировать работников. То есть просто прибегают к таким методам, чтобы соответствовать критериям критичности предприятия. Фактически собирают деньги обратно у людей, которым просто начисляют, и люди, хочу сказать больше, некоторые даже готовы платить за место в предприятии для брони", — рассказал политик.

Он отметил, что некоторые люди готовы не только возвращать зарплату, но и платить за получение брони. Подобные ситуации были предсказаны, но власть их игнорирует, делая вид, что проблемы не существует.

"Не только возвращать зарплату — они будут платить, чтобы просто получить бронь. Я не только слышал о таких ситуациях — я их уверенно прогнозировал, когда обсуждались подобные решения. Но мы действуем, как если бы голова в песке — мы как бы ничего не видим", — сказал Хлань.

Напомним, с 1 марта в Украине будут действовать новые правила бронирования от мобилизации. Предприятия должны будут перебронировать сотрудников до 28 февраля, что возможно с декабря.

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