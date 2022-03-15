20-й день войны: какая ситуация в Днепре и области

20-й день войны: какая ситуация в Днепре и области

Продолжается 20-й день войны, которую развязала Россия против Украины.

Российские оккупанты пытались прорваться на Днепропетровщину в Криворожском районе. Их остановили ВСУ. Ситуация в области стабильная.

Об этом 15 марта сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Утро с тревогами. Сейчас спокойно. Врага на нашей территории нет. Магазины и аптеки в регионе работают. Лекарства и продукты есть. И есть запас. Область с теплом, светом и водой", — написал он.

Напомним, что в Днепре горожан информируют о тревоге с помощью Telegram и Viber из-за плохой работы системы оповещения.

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