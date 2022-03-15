20-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

20-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги.

Сегодня, 15 марта, уже 20-й день войны России против Украины. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

Воздушная тревога ночью по всей области. В Ирпене – бой. ВСУ контролируют 70% территории города. В Вышгородском районе – передвижение техники врага. В Броварском районе: вражеская техника в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных громад. Периодические бои.

Черниговская область

Ночью постоянные воздушные тревоги: Чернигов, Прилуки, Остер, Десна. В последние сутки российская армия обстреливала пригороды и жилые кварталы Чернигова, по предварительным данным есть погибшие.

Сумская область

Ночью была воздушная тревога в Сумах и в Шостке. Полночи русские орки били из артиллерии по Сумскому району. Вторая часть ночи прошла тихо, но с 8 утра снова по Сумскому району работает вражеская арта. С 9 часов ожидаем режим тишины и "зеленых коридоров", есть согласование.

Житомирская область

Ночью и утром – несколько воздушных тревог. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

Кировоградская область

В Кировоградской области относительно спокойно. Ночью – несколькочасовая воздушная тревога.

Днепропетровская область

В общем, в области спокойно. Одна ночная тревога.

Харьковская область

Город Харьков – ВСУ держат оборону, позиции все защищены. Однако оккупанты продолжают наносить удары с воздуха по жилым районам города. Бои ведутся в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже продолжаются обстрелы.

Запорожская область

Воздушных тревог ночью не было. В Запорожье военная ситуация без изменений. Враг продолжает активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты, используя гражданскую инфраструктуру для военных нужд, но главная цель – ведение боевых действий на территории Запорожского края – врагом не достигнута.

Ровенская область

В Ровенской области спокойно, вся ночь без воздушных тревог.

Волынь

В области тихо, ночь без воздушных тревог.

Винница

Ночью спокойно. С 6 часов — две воздушные тревоги.

Закарпатье

Ночь была спокойной.

Хмельницкая область

Ситуация относительно спокойная. Ночью одна воздушная тревога.

Тернополь

Ночь прошла спокойно.

Черкассы

Черкасская область: постоянные тревоги, но, в общем, ситуация спокойная.

Львовская область

Ночь была спокойной. Ситуация контролируется.

Полтавская область

В Полтавской области тихо, ночью была воздушная тревога.

Черновцы

Все тихо.

Ивано-Франковск

Ночь прошла тихо.

Луганская область

В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы Рубежного и Попасной. Пожар в жилых домах. Вчера произошла эвакуация 1700 человек. Впервые доставили гуманитарку в Горное. В Северодонецке заработал еще один гуманитарный штаб.

Донецкая область

Авдеевка, Марьинка — обстрелы. Снова пакет градов россияне выпустили по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Марьинка, Новомихайловка, Степное — отсутствует электроснабжение. Обстрелы продолжаются.

Торецк: активизировалась вражеская авиация. О жертвах пока не сообщалось.

Николаевская область

Николаев — ночью раздавались взрывы, объявлялась тревога. В районах области тоже была воздушная тревога. В целом ночь более или менее спокойная.

Херсонская область

В Херсоне ночь прошла относительно спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов – без света, газа и воды, а некоторые – с начала войны. Оказать помощь нет возможности, потому что оккупанты не пускают, открывают огонь. Большая потребность медикаментов по всей области. В некоторых районах нет поставки продуктов питания.

Одесса

Одесская область: одна воздушная тревога ночью, вторая – утром. В общем, спокойно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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