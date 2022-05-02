200 "добровольцев" в неделю: в разведке рассказали, как в России набирают оккупантов на войну против Украины

200 "добровольцев" в неделю: в разведке рассказали, как в России набирают оккупантов на войну против Украины

В России активизировалась кампания по набору "добровольцев" для службы по контракту.

Из каждого региона государства-агрессорки, кроме Москвы, теперь набирают по 200 человек в неделю, чтобы отправить их на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В РФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов предпочтительнее, кто раньше проходил военную службу", — говорится в сообщении.

Также в Кремле даже установили "нормы" из набора "добровольцев" – для дальневосточного и сибирского федерального округов – это 200 "добровольцев" еженедельно.

"Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы. Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточно для достижения "успеха" в войне с Украиной", — говорится в сообщении разведки.

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