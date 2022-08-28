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200 "прилетов" за 6 часов: Россия массированно обстреляла Орехов, пылает центр города

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200 "прилетов" за 6 часов: Россия массированно обстреляла Орехов, пылает центр города

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, массированно обстреляли город Орехов Запорожской области.

Из-за сильных обстрелов в городе вспыхнул пожар, на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровенскую область.

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