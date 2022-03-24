200 тысяч рублей и картографические снимки: в Днепропетровской области задержаны подозреваемые в диверсии

200 тысяч рублей и картографические снимки: в Днепропетровской области задержаны подозреваемые в диверсии

Подозреваемых задержали в разных частях области.

В Днепропетровской области правоохранители задержали пять человек, которые подозреваются в диверсии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, на блокпосту в Софиевском районе задержали двух мужчин, в телефонах которых нашли картографические изображения улиц города. Подозрительного мужчину задержали и в Кривом Роге. У него изъяли 200 тысяч российских рублей. Откуда они у гражданина - выясняют правоохранители.

За антиукраинскую пропаганду и поддержку страны-агрессора в Каменском и Желтых Водах задержали еще нескольких мужчин.

"Еще двое мужчин с пророссийскими настроениями полицейские обнаружили в городах Днепр и Павлоград. Все подозрительные лица были переданы Службе безопасности Украины. Также в минувшие сутки у жителей области полицейские изъяли 5 гранат, взрыватели и патроны разного калибра, которые хранились незаконно”, — добавили в пресс-службе Нацполиции области.

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