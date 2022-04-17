202 ребенка погибли и 361 был ранен в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

202 ребенка погибли и 361 был ранен в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Больше всего пострадали дети в Донецкой и Киевской областях.

Согласно новым данным, предоставленным Офисом Генерального прокурора сегодня, 17 апреля, с начала полномасштабной войны РФ против Украины от рук российских оккупантов пострадало 563 ребенка.

Как сообщают ювенальные прокуроры, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса гепрокурора.

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