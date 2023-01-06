"2023 год. Наступательная война": Данилов объяснил, почему Запад усилил предоставление Украине вооружения и техники

Последний, четвертый этап Данилов называет "войной справедливости и возмездия".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил, как изменялась вера мирового сообщества в Украину и как это влияло на поставку вооружения и техники.

Об этом секретарь СНБО написал в Facebook.

"Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость – от партизанского движения к Победе".

1. Январь 2022 года. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.

2. Июнь 2022 года. Оборона-контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

3. 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное», — говорится в его сообщении.

Последний, четвертый этап Данилов называет "войной справедливости и возмездия".

Военная помощь Украине от союзников

По данным издания Spiegel, Германия собирается передать Украине до 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона.

Ранее поставки в Украину бронетранспортеры Marder поздравила руководительница оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн. Она также выразила надежду на то, что следующим вооружением, которое страна поставит ВСУ, будут танки Leopard.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина получит все необходимое оружие, которое не удалось получить в прошлом году. Над этим уже трудятся.

Обращение Зеленского к россиянам, БМП Marder и Patriot от Германии – новости на утро 6 января

Читайте также: