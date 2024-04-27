"2025 год будет интересен для Украины": астролог сказал, когда закончится война

С конца 2024 года до 2025 года ситуация в мире будет меняться, а это повлияет, в частности, и на Украину.

Такой прогноз дал астролог Давид Векуа.

По его данным, если Украине не удастся перенести боевые действия на территорию РФ, то возможна заморозка войны.

"Я думаю, что многие слышали эту новость, что Турция предложила Украине план замораживания конфликта по текущей линии. Это вероятное развитие событий, если мы не перенесем боевые действия на территорию противника", — сказал астролог.

Он также добавил, что "2025 год будет интересен Украине, потому что мы получим еще больше поддержки, помощи и найдем свою точку опоры".

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.