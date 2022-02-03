21 день без потерь на фронте и низкий уровень эскалации: что сказал Резников о российской угрозе

21 день без потерь на фронте и низкий уровень эскалации: что сказал Резников о российской угрозе

Алексей Резников заверил, что на фронте фиксируют значительное уменьшение боевых потерь.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что экскалация российских подразделений на границах Украины низкая.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Укринформ".

Резников заверил, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением вражеских сил, фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки западных партнеров.

Оснований для паники нет

"Сегодня мы также вдоль других границ, в частности, с Беларусью, не наблюдаем формирования каких-либо группировок. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", — сказал глава Минобороны.

По его словам, сейчас Россия стянула к границам Украины около 115 тысяч наземного компонента, в том числе в Беларусь и оккупированные Крым и Донбасс.

Крым

Так, в оккупированном Крыму Кремль продолжает милитаризацию.

"Но по состоянию на сегодняшний день формирование ударных группировок не зафиксировано и оно с точки зрения подготовки к наступлению не происходит", — заверил Резников.

Корабли

Кроме того, шесть российских десантных кораблей Северного Балтийского флота продолжают совершать переход по Средиземному морю. По информации Минобороны, они должны зайти в сирийский порт "Тартус". Резников предполагает, что эти корабли могут отправиться в Черное море.

Режим тишины

Алексей Резников заверил, что на фронте фиксируют значительное уменьшение боевых потерь.

"Интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время невысока, и она уменьшается", — сказал он.

Министр заверил, что "уже 21 день не погибло ни одного нашего воина" и "режим прекращения огня начинает работать".

Отметим, что в начале 2022 года на Донбассе были ранены 9 бойцов, погибли 4 украинских военных. 27 декабря 2021 года вражеским снайпером был ранен 20-летний боец из Коростеня Игорь Тычина. 1 января 2022 года он скончался в больнице, не выходя из комы.

10 января погибли, подорвавшись на мине, бойцы Илья Супрун и Валерий Петренко.

11 января возле Новотошкивского от пули вражеского снайпера погиб Виктор Кучеренко.

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