21-летний оккупант признался на видео, как он сам расстреливал мирных украинцев

Служба безопасности Украины показала видео допроса российского оккупанта, признавшегося в убийстве гражданского населения Украины.

Как отметили в СБУ, это одно из первых признаний захватчиков, которые удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

Видео было опубликовано на странице СБУ в Telegram-канале.

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На видео 21-летний командир отделения Вадим рассказывает, почему сознательно ушел на войну и как убивал мирных украинцев. Оккупант рассказал, что на войну ушел, чтобы "материально поддержать свою мать".

Также он рассказал, как пересек украинскую границу. После того как оккупант перешел украинский рубеж, он попал на Сумщину, а затем – колонной с ранеными в РФ.

По его словам, по дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами забрала 2 легковых автомобиля у обычных украинцев. Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам. "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – цинично рассказывает Вадим.

"Он не скроется за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание – до 15 лет лишения свободы ", — подчеркнули в СБУ.

Как сообщалось, СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с его женой, во время которой он и его жена жалуются на большие потери армии РФ из-за войны в Украине.

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