21-летний звезда показов Prada и Lacoste пошел служить на передовую

21-летний звезда показов Prada и Lacoste пошел служить на передовую

Лев Улесов стал боевым медиком.

Звезда показов Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste, манекенщик Лев Улесов пошел служить на передовую.

Об этом молодой человек, которому 21 марта исполнился 21 год, рассказал изданию The Daily Star.

В общем, Лев с первых дней войны в Украине служит передовой боевым медиком.

Лев Улесов / instagram.com/kapamelb

"Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих точек, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой", — рассказал манекенщик.

Отметим, с тех пор как Россия вражески напала на Украину, многие знаменитости пошли служить в ряды Вооруженных сил Украины. Некоторые из них уже успели получить боевые ранения.

В целом, недавно Андрей Хливнюк показал, как выглядит его лицо после обстрелов оккупантов.

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