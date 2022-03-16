21-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

21-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги.

Сегодня, 16 марта, уже 21-й день войны России против Украины. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

В области постоянные воздушные тревоги. В Бучанском районе – Ирпень, Макаров, Бородянка периодические бои, обстрелы. Броварской район – в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных громад неспокойно.

Сумская оласть

Ахтырский и Сумской район обстреливала артиллерия россиян. Информация по потерям уточняется.

Житомирская область

Авиационный удар по Бердичеву, россиянами разрушены несколько зданий, информация по потерям уточняется.

Кировоградская область

В общей сложности в области спокойно, но была длительная воздушная тревога в течение нескольких часов.

Днепропетровская область

Ночные ракетные атаки. Попали в состав горючего под Никополем. Жертв и пострадавших нет. Сейчас спокойно.

Харьковская область

Харьков: уже сутки практически все районы обстреливают оккупанты. ВСУ отбили попытки врага пройти в город, украинская армия отбросила россиян далеко за их предыдущие позиции. Бои по области продолжаются, ВСУ отразили атаку и в Русских Тишках. Вчера эвакуировали 320 подопечных из Осколького интерната, рассчитываем на "зеленый коридор" из Изюма.

Запорожская область

Сегодня в 6 утра на вокзале Запорожье-2 раздался мощный взрыв. Обстоятельства инцидента выясняются. В целом, ситуация в регионе без существенных изменений. Местное население Запорожья и области продолжает готовиться к встрече с врагом, обустраивая баррикады, обустраивая бойницы и площадки для огневых средств.

Ровенская область

В Ровенской области всю ночь — воздушная тревога.

Волынь

Ночь прошла спокойно.

Винница

Винниччина – два взрыва ночью.

Закарпатье

Ночь прошла спокойно.

Хмельницкая область

Ночь была спокойная, воздушная тревога.

Тернополь

В области ночью была тревога, пока спокойно.

Черкассы

Ночью регулярные воздушные тревоги, но ситуация в целом спокойная.

Львовская область

Ночь была спокойной.

Полтавская область

Ночью – тревоги по области.

Черновцы

Ночь была тихой.

Ивано-Франковск

В общем, спокойно, воздушная тревога ночью.

Луганская область

Вчера наши военные провели успешную операцию, отразили штурм Северодонецка и отбросили оккупантов от города, но враг пытается зайти в Северодонецк со стороны Рубежного. Как следствие, в Рубежном было жарче. Много возгораний жилых домов. 7 раненых, в том числе 1 ребенок, 1 погибший.

Донецкая область

В городе Торецк работала российская авиация, потерь среди гражданских нет. Обстрелы городов Авдеевка и Марьинка. В настоящее время обстрелы продолжаются.

Мариуполь разрушает российская артиллерия и авиация. Вчера своим транспортом оттуда начали выезжать люди. По нашим подсчетам – около 4 тысяч авто. Доехали не все, значительная часть колонны ночевала по маршруту следования.

Николаевская область

Ночью воздушная тревога в городе. Продолжаются бои в области. Готовимся эвакуировать людей и везти гуманитарную помощь в села, которые были вчера уволены. В Снегиревке до сих пор воздушная тревога. В целом, ситуация контролируемая.

Херсонская область

Сильные взрывы, гряды в течение суток. Продолжался бой у аэропорта. Последствия разрушений близлежащих населенных пунктов уточняются. Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы! В населённых пунктах, особенно небольших, ситуация катастрофическая. Людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Также есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Срочно требуется "зеленый коридор".

Одесса

Две воздушные тревоги в ночное время. Идет подготовка к возможной высадке российского десанта на побережье Одесской области. Корабли россиян до сих пор курсируют в Черном море, высока вероятность нанесения ракетных ударов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Читайте также: