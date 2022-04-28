217 игрушек, которые никогда не понадобятся: на Днепропетровщине почтили память погибших из-за войны детей

217 игрушек, которые никогда не понадобятся: на Днепропетровщине почтили память погибших из-за войны детей

В городе Каменское на Днепропетровщине почтили память 217 детей — жертв войны России против Украины. На центральной площади выложили именно такое количество игрушек, которые им больше никогда не понадобятся.

Об этом 28 апреля сообщили в областной военной администрации.

"217 украинских детей больше никогда не будут играть во дворе, не будут гонять на велосипеде, не будут просить у мамы купить новую игрушку. Их жизнь безжалостно сожрала страшная война. Это невозможно простить, потому что смерть детей не прощают", — сказал глава ОВА Валентин Резниченко.

Подобные акции уже проходили в разных городах Украины и мира. Присоединились Киев, Львов, Одесса, Винница, Нью-Йорк, Атланта, Берлин, Мюнхен, Брюссель, Будапешт, Сульцмат и Берлин.

Напомним, утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

Фото: Днепр

Фото: Днепр

Фото: Днепр

Фото: Днепр

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