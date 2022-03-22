22 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута.
Во вторник, 22 марта, в Украине снова будет работать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.
Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута:
- Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27;
- Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»;
- Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.
Автобусы будут поданы в места сбора с 9:00 до 10:00.
"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить к автобусам организовано в соответствии с инструкциями наших представителей на месте. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", — подчеркнула Верещук.
Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.
По ее словам, также решается вопрос для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев.
В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.
Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:
3-62-76 и 3-52-52
097 551 59 17
050 439 75 29.
Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в Запорожье:
(095) 220-41-11
(067) 220-41-12
0800-503-508
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