22 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя

22 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута.

Во вторник, 22 марта, в Украине снова будет работать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27;

Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27; Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»;

Место сборов: село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»; Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы будут поданы в места сбора с 9:00 до 10:00.

"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить к автобусам организовано в соответствии с инструкциями наших представителей на месте. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", — подчеркнула Верещук.

Сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.

По ее словам, также решается вопрос для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

3-62-76 и 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

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