22-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

22-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги.

Сегодня, 17 марта, уже 22-й день войны России против Украины. Какая ситуация в регионах по состоянию на восемь часов утра.

Киевская область

Постоянные тревоги из-за угроз авиа ударов. Бучанский район – Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров – бои. Артиллерийские обстрелы. В Броварском районе ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной громады. Число пострадавших уточняется.

Черниговская область

Несколько воздушных тревог за ночь. Также враг с вечера и всю ночь методично обстреливал Чернигов из артиллерии. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Сумская область

По Сумскому району несколько часов работала вражеская артиллерия. Также была воздушная тревога. Данные о пострадавших отсутствуют.

Житомирская область

Ночью, несмотря на несколько тревог, авиационно-ракетных ударов не было.

Кировоградская область

Ситуация контролируемая и относительно спокойная, две воздушные тревоги.

Днепропетровская область

Одна воздушная угроза ночью. В общем, спокойно.

Харьковская область

Харьков: всю ночь продолжались хаотические обстрелы, попадание в жилые дома, школы, склады, количество пострадавших еще устанавливается, работают спасатели. По области продолжаются бои в Изюме и на Чугуевском направлении.

Оккупант ночью обстрелял город Мерефу в Харьковском районе, разрушил школу и дом культуры, повредил и дома. Есть пострадавшие, спасатели сейчас трудятся на месте.

Запорожская область

Ночью две воздушные тревоги.

Ровенская область

Ночь в Ровенской области прошла спокойно. Трижды объявлялась воздушная тревога.

Накануне вечером был нанесен ракетный удар по военному объекту в городе Сарны на севере области (90 км от Ровно). Пострадавших или погибших нет. Работает соответствующая комиссия.

Волынь

Ночь была относительно спокойная, воздушные тревоги.

Винница

Ночь прошла относительно спокойно, воздушные тревоги.

Закарпатье

Ночью была тревога. Сейчас ситуация спокойна.

Хмельницкая область

Тревога ночью. Остальные спокойно.

Тернополь

Три тревоги за ночь. Утром все спокойно.

Черкассы

Ситуация стабильна, одна воздушная тревога ночью.

Львовская область

Ночь прошла спокойно.

Полтавская область

Ночь прошла спокойно, продолжалась воздушная тревога в Пирятине.

Черновцы

Ситуация относительно спокойная, воздушная тревога ночью.

Ивано-Франковск

Ночью одна воздушная тревога.

Луганская область

Северодонецк и Рубежное в огне. В Северодонецке есть попадание в Укртелеком. В Рубежном не менее 27 возгораний жилых домов. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Донецкая область

Авдеевка: всю ночь хаотический артобстрел, утром – авиаудар, после – "Грады" до сих пор. О последствиях

и пострадавших информации пока нет, еще обстрелы.

Марьинка, Красногоровка – обстрелы по городу. Разбито здание Марьинского ВА.

Мариуполь: снова авиаудары. Люди самостоятельно вырываются из Мариуполя на собственном транспорте. Риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.

Николаевская область

Ночь была неспокойной, в центральной части области бои с оккупантами.

Херсонщина

В Херсонской области продолжаются сильные взрывы и грады. Область полностью оккупирована российскими войсками, из-за чего почти в каждой из 49 территориальных общин возникают перебои с электроэнергией, водо- и газоснабжением.

На вечер, 16 марта, обесточены 64 населенных пункта. Из-за отсутствия продуктов, лекарств и террор россиян мирных жителей ситуация в области критическая.

Одесса

Ночь прошла относительно спокойно. Ситуация контролируется.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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