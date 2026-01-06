225 ОШП Олега Ширяева уничтожил 6 полков россиян в 2025 году, - эксперт

Реклама

Это равно почти шести хорошо укомплектованным вражеским полкам, пишет военный эксперт Кирилл Сазонов.

Он напоминает, что, согласно официальным данным Генштаба, в 2025 году потери россиян составили 418 170 личного состава. Соответственно, 225 ОШП под руководством Героя Украины, майора Олега Ширяева обеспечили 3,5% всех потерь оккупантов за год.

«Эти цифры подтверждают то, что статистически подразделение Ширяева является наиболее эффективным полком Сил обороны в уничтожении живой силы врага.

В украинском войске более 110 бригад, количественно в каждой бригаде - 2 полка, плюс еще 10-15 отдельных полков и других подразделений. В общей сложности, это около 230 полков. Легко посчитать, какими были бы общие результаты Сил обороны, если бы все воевали так эффективно, как полк Ширяева - по меньшей мере 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов в 2025 году», - считает эксперт.

Сазонов также отметил, что 225 ОШП приходилось противостоять не просто «мобикам» из мотострелковых бригад, а элитным спецназовцам, морским пехотинцам, опытным наемникам из ЧВК «Вагнер».

«Сейчас много идет разговоров о ближайшей судьбе Гуляйполя, где враг в последние месяцы продвигался ударными темпами и прямо сейчас «килл-лист» 225 отдельного штурмового полка пополняется бешеными темпами, поскольку бойцы Ширяева наносят оккупантам значительные потери на этом направлении», - добавил эксперт.