225-й ОШП командира Ширяева с помощью НРК «Змей» взял в плен 4 окупантов в Запорожье

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Об этом сообщили в 225 ОШП.

225-й ОШП продемонстрировал видео операции с применением НРК «Змей». Этот комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом Browning M2 и способен развивать скорость до 40 км/ч.

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На видеокадрах штурмовики заходят на позиции противника, работают под контролем воздушной разведки, рядом с ними работает наземный роботизированный комплекс с боевым модулем (пулемет Browning M2). Первые результаты подтверждают перспективность этого направления: роботизированные комплексы становятся полноценным элементом современного боя.

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Как отметил Олег Ширяев: "Применение наземных роботизированных комплексов позволяет выполнять задачи дистанционно, уменьшая риски для личного состава и необходимость непосредственного присутствия военных в опасных зонах". Таким образом, использование НРК позволяет украинским подразделениям не только усиливать боевые способности, но и выполнять сложные задачи защиты позиций и логистических маршрутов без дополнительного риска для жизни военнослужащих».

«Меньше риска для людей. Больше технологий в бою. Больше возможностей выполнить задачу», - подчеркнул Олег Ширяев.

Также штурмовики зачистили пути логистического обеспечения и устранили угрозу дальнейшей инфильтрации противника на этом участке фронта.

Благодаря системным изменениям подхода к ведению боевых действий, по показателям системы DELTA в октябре 225-й ОШП занял третье место среди воинских частей ВСУ по применению НРК и продолжает развивать технологическое преимущество. С начала года полк провел около 1400 миссий с помощью роботизированных комплексов, в том числе 579 за прошлый месяц. 50% пехоты в 225-м ОШП уже заменили дроны, и это весомая часть трансформации подразделения.

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