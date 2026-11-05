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225-й ОШП командира Ширяева с помощью НРК «Змей» взял в плен 4 окупантов в Запорожье
В Запорожском направлении российские военные пытались просочиться между позициями украинских защитников, чтобы нарушить логистическое обеспечение подразделений Сил обороны и перерезать пути поставки необходимых средств. Враг попытался закрепиться и укрывался в «норах» в одной из посадок. Штурмовая команда в составе бойцов 225-го отдельного штурмового полка и наземного роботизированного комплекса (НРК) DROID 12.7 «Змей» провела уникальную операцию по ликвидации прорыва вражеской группы и взяла в плен 4 россиянина без потерь среди наших военнослужащих.
Об этом сообщили в 225 ОШП.
225-й ОШП продемонстрировал видео операции с применением НРК «Змей». Этот комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом Browning M2 и способен развивать скорость до 40 км/ч.
На видеокадрах штурмовики заходят на позиции противника, работают под контролем воздушной разведки, рядом с ними работает наземный роботизированный комплекс с боевым модулем (пулемет Browning M2). Первые результаты подтверждают перспективность этого направления: роботизированные комплексы становятся полноценным элементом современного боя.
Как отметил Олег Ширяев: "Применение наземных роботизированных комплексов позволяет выполнять задачи дистанционно, уменьшая риски для личного состава и необходимость непосредственного присутствия военных в опасных зонах". Таким образом, использование НРК позволяет украинским подразделениям не только усиливать боевые способности, но и выполнять сложные задачи защиты позиций и логистических маршрутов без дополнительного риска для жизни военнослужащих».
«Меньше риска для людей. Больше технологий в бою. Больше возможностей выполнить задачу», - подчеркнул Олег Ширяев.
Также штурмовики зачистили пути логистического обеспечения и устранили угрозу дальнейшей инфильтрации противника на этом участке фронта.
Благодаря системным изменениям подхода к ведению боевых действий, по показателям системы DELTA в октябре 225-й ОШП занял третье место среди воинских частей ВСУ по применению НРК и продолжает развивать технологическое преимущество. С начала года полк провел около 1400 миссий с помощью роботизированных комплексов, в том числе 579 за прошлый месяц. 50% пехоты в 225-м ОШП уже заменили дроны, и это весомая часть трансформации подразделения.