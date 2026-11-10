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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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225-й ОШП очень эффективен на поле боя, там есть дисциплина, обучение и высокая подготовка штаба, командир 7 корпуса ДШВ.

Командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Евгений Ласийчук заверил, что такие штурмовые подразделения, как 225 Отдельный штурмовой полк (находящийся в составе 7-го Корпуса), командиром которого является Герой Украины Олег Ширяев, работают на угрожающих направлениях и показывают результат. Для командира корпуса такие подразделения — существенный резерв, который может блокировать противника или помочь восстановить утраченные позиции подразделениям, стоящим в обороне.

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225-й ОШП очень эффективен на поле боя, там есть дисциплина, обучение и высокая подготовка штаба, командир 7 корпуса ДШВ.

Об этом Ласийчук сказал в интервью изданию "Украинская правда".

Командир 7-го корпуса ДШУ отметил командование 225-го ОШП и подчеркнул, что это действенное подразделение.

«Я считаю, что это действенное подразделение. Понимаю всю чувствительность информации, которая ходит о дисциплине в этом полку… Но я применяю этот полк как боевую единицу, это не мое генеративное (организационное) подразделение, я не могу вносить туда кадровые изменения или свое видение. Я использую его в качестве инструмента, и он достаточно эффективен на поле боя. Там есть дисциплина, обучение, высокая подготовка штаба. В них активно используются цифровые продукты. Я считаю полк действенным», — сказал Евгений Ласийчук о 225 ОШП Олеге Ширяеве.

По его мнению, штурмовые подразделения, вроде 225 ОШП, 425 ОШП «Скала» или 33 ОШП — эффективны, потому что они показывают результат.

"225-й (ОШП) - сейчас у нас, в 7-м корпусе, 425-й - в "Азове", 33-й - в Третьем корпусе, они работают на угрожающих направлениях полным составом и показывают результат", - отметил командир 7 корпуса ДШВ.

Ласийчук подчеркнул, что для командира корпуса такие подразделения — это существенный резерв, который может блокировать противника или помочь восстановить утраченные позиции подразделениям, стоящим в обороне.

Он считает, что эти подразделения нужно бросить в уже имеющихся корпусах.

«Например, 225-й полк у нас сегодня выполняет задачи в полосах трех оборонительных бригад. На одном из участков, где противник разворачивается в направлении наступления, 225-й его блокирует. А на участках других бригад даже пытается восстановить утраченное положение, подтягивая за собой группы закрепления тех же бригад — тактика, я считаю, действенная», — подчеркнул командир 7 корпуса ДШВ Ласийчук.

Напомним, за сентябрь и октябрь 225-й ОШП Олега Ширяева уничтожил более 1600 российских кафиров, что по количеству составляет около 4 батальонов. Также полк сорвал российскую операцию по «флаговтику» в Запорожье. Кроме того, штурмовая команда в составе бойцов 225-го отдельного штурмового полка и наземного роботизированного комплекса (НРК) DROID 12.7 «Змей» провела уникальную операцию по ликвидации прорыва вражеской группы.

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