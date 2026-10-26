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225-й ОШП Олега Ширяева сорвал российскую пропагандистскую операцию по «флаговтику» на Запорожье
Россияне регулярно проводят свою пропагандистскую кампанию по «флаговтику», показывая, что они контролируют территорию, которую российская пропаганда хочет «продать» как захваченную, но 225-й Отдельный штурмовой полк неоднократно срывает их попытки. Очередную попытку пропагандистского "флаговтика" штурмовики сорвали на Запорожье.
Об этом сообщил 225-й ОШП в своем телеграмм-канале.
Бойцы 225-го ОШП взяли в плен российского оккупанта, пытавшегося проникнуть в тыловый населенный пункт Терсянка, установить триколор ради пропагандистской картинки и незаметно выйти.
В преддверии 225-й ОШП опубликовал видео с российским военным, которого командование отправило в глубокий украинский тыл.
Разведчик 36-й российской бригады должен был отправиться из Гуляйполя и проникнуть в Терсянку Запорожскую область — примерно в 20 км от линии боевого столкновения. Задача – установить триколор, создать видимость продвижения русских войск и попытаться вернуться.
«Фактически, это была миссия в один конец. Но вместо отчета об очередной победе россиянин оказался в украинском плену», — отмечает ОШП.
Во время задержания российский кафир рассказал, как из колонии попал в армию, подписал контракт и уже после двух месяцев службы получил задание идти с российским флагом в украинский тыл. Пленный признался, что более опытные военные предупреждали, что их отправят «на мясо».
«Отработать тряпочку и откатиться», — объяснил российский военный свою миссию.
При этом он до сих пор «не знает», кто прав в войне, хотя добровольно подписал контракт и взял в руки оружие.
«Это вообще политика вот эта большая. Я не могу судить, кто прав, кто виноват», - говорит он.