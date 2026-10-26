225-й ОШП Олега Ширяева сорвал российскую пропагандистскую операцию по «флаговтику» на Запорожье

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Об этом сообщил 225-й ОШП в своем телеграмм-канале.

Бойцы 225-го ОШП взяли в плен российского оккупанта, пытавшегося проникнуть в тыловый населенный пункт Терсянка, установить триколор ради пропагандистской картинки и незаметно выйти.

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В преддверии 225-й ОШП опубликовал видео с российским военным, которого командование отправило в глубокий украинский тыл.

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Разведчик 36-й российской бригады должен был отправиться из Гуляйполя и проникнуть в Терсянку Запорожскую область — примерно в 20 км от линии боевого столкновения. Задача – установить триколор, создать видимость продвижения русских войск и попытаться вернуться.

«Фактически, это была миссия в один конец. Но вместо отчета об очередной победе россиянин оказался в украинском плену», — отмечает ОШП.

Во время задержания российский кафир рассказал, как из колонии попал в армию, подписал контракт и уже после двух месяцев службы получил задание идти с российским флагом в украинский тыл. Пленный признался, что более опытные военные предупреждали, что их отправят «на мясо».

«Отработать тряпочку и откатиться», — объяснил российский военный свою миссию.

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При этом он до сих пор «не знает», кто прав в войне, хотя добровольно подписал контракт и взял в руки оружие.

«Это вообще политика вот эта большая. Я не могу судить, кто прав, кто виноват», - говорит он.

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