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Об этом в своем блоге написал военный, блоггер и эксперт Кирилл Сазонов.

Также за месяц бойцы 225 ОШП поразили 55 единиц русской военной техники и нейтрализовали 1018 БпЛА.

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«Что стоит за этими цифрами? Первое – потери личного состава . Почти 900 уничтоженных в месяц – это серьезная нагрузка на систему комплектования, подготовки и медицинского обеспечения российской армии. Такие потери нуждаются в пополнении людьми, а новобранцев необходимо научить, вооружить и интегрировать в подразделения. Это ресурсы и время. Второе – борьба за технологическое преимущество . 1018 БпЛА, которые, по данным полка, не достигли своих целей — в среднем почти 34 в сутки. В современной войне беспилотники обеспечивают разведку, корректировку артиллерии и поражение целей. Срыв их применения означает не только потерю самого аппарата, но потенциальное нарушение всего цикла обнаружения и атаки», — написал Сазонов.

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К третьему эксперт отнес вражескую технику и логистику. «55 пораженных единиц военной техники – это еще один показатель боевой работы. В зависимости от типа машин и характера повреждений это может влиять на мобильность подразделений, подвоз боеприпасов, эвакуацию и обеспечение передовых позиций», — отмечает Сазонов.

«Самое важное — за этими результатами стоит не одна категория военных из 225 ОШП, а взаимодействие разных составляющих подразделения. Штурмовые группы, операторы дронов, артиллерия, ПВО, медики, логисты и связисты работают как единый механизм. Именно поэтому боевые результаты не стоит оценивать только по количеству уничтоженных целей. Важно понимать, как эти действия влияют на возможности противника вести боевые действия, удерживать позиции и снабжать свои войска», — говорится в блоге.

Автор отмечает, что сентябрьский отчет 225 ОШП — это показатели, которые дают представление о масштабе его боевой работы.

«Главный вывод очевиден: современная война – это не только столкновение пехоты. Это комплексная борьба, в которой результаты определяют подготовка, технологии, координация и способность подразделения действовать как команда. 225-й ОШП – это профессиональная команда. По каждой цифре – боевая работа украинских штурмовиков», – заверил Сазонов.

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