В Эсманскую за сутки прилетела около сотни российских боеприпасов, а всего 226 мин и снарядов враг выпустил по населенным пунктам Сумщины. Из минометов, "Градов" и ствольной артиллерии россияне расстреляли несколько сел. Ранение получил 69-летний местный житель. Второй день подряд страдает от вражеских атак и пограничная Миропольская община. Здание соцслужбы без уцелевшего окна, при таких условиях там до сих пор работают люди, говорится в ТСН.

Оккупанты обстреляли центр села из минометов. Вражеские мины прилетели сразу на несколько улиц, повреждены 6 домов – разбиты стены, крыши, пробит газопровод. Несколько снарядов попали недалеко от центра по предоставлению социальных услуг. Как только работницы центра становились убирать обломки, как снова начинало взрываться. "Окна все на первом и на втором этаже выбиты, в дверях дыра и в помещении от осколков в стенах пробоины", — рассказывают они.

Что могли позакрывать пленкой, так и работают. Бросить дом и работу из-за обстрелов и не думают. “Это родной дом, родная земля и родной край, и я никуда не собираюсь. Ну, а делаем как: перебухало, спрятались, прибежали на работу. Так и живем”, — не сетуют работники.

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На учете в центре многодетные семьи, пенсионеры с инвалидностью – нуждающиеся в ежедневном уходе или помощи на дому. “Мы возим - 20-километровая пограничная зона. 70 сил. Почему – потому что здесь каждый день обстрелы идут. Если здесь опасно, никто сюда не приедет. А нам безопасно, мы – волонтеры”, – шутит волонтер Михаил.

13 соцработников и волонтеры, поддерживают друг друга и сотни нуждающихся в помощи. Верят и в победу и возвращение в мирную жизнь.

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