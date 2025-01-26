23-летний боец провел 80 дней в окружении: пил мочу и чуть не сошел с ума от голода и жажды

23-летний Владислав на псевдо "Бешкетник" – пехотинец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Парень вместе с побратимами более 80 дней пробыл фактически в окружении Клищиевки Донецкой области. Россияне их травили газом, штурмовали и выбивали артиллерией. Наши ребята отбивали штурмы даже тогда, когда у них кончилась вода и все запасы. Вместо воды им приходилось пить мочу.

Историю мужественного защитника и его побратимов рассказывает "Радио Свобода".

"Мне сказали: топай на позиции, потому что некому. Мы (с побратимом – ред.) пошли на позицию в Клещиевку, возле церкви. Это обычный бетонный погреб. Когда мы зашли туда, то заметили, как на позиции остался один из наших побратимов, он лежал. Он был настолько худ и обессилен, что у него видны были кости и позвоночник", – рассказывает "Бешкетник".

В первые дни новоприбывшие на позицию пытались откормить обессиленного от голода и жажды побратима.

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"Воды уже в начале не хватало. Когда мы еще только выходили на позицию, нам упаковали много воды, впрочем, пока мы шли, то по дороге встречали ребят, у которых тоже не хватало воды и раздавали им, потому что понимаем, как это нужно. Да мы дошли до своей позиции только с одной бутылкой воды. прожил. Где-то на вторую неделю воды не было вообще. В роте пересохло. Думаем, ну все – надо уж что-то делать. Приходилось пить "морсик" – достал бутылку, отвернулся, помочился. Оно остыло – выпил", – рассказывает Владислав.

Владиславу две недели пришлось пить собственную мочу, потому что воды не было.

Пить мочу ребятам пришлось две недели. Дело в том, что воду, еду и боеприпасы им доставляли дроны. Однако тогда погода испортилась и из-за сильного ветра дроны не смогли близко долетать.

"Нам командование сказало не выходить из укрытия, чтобы лишний раз не выдавать себя. Пить хотелось настолько, что встаешь, а тобой аж качает. Хотелось есть. С ума сходили от того, что не было еды и воды. Крыша ехала моментально. В какой-то момент не стало связи... Крыша ехала настолько, что я начал вылезать из укрытия без каски. Я полез искать что-то, кушать раз-другой – и нашел колодец. Мы каской набирали воду. Я когда впервые принес воду в подвал – она была сладкой. Простая вода из колодца была сладкой", – вспоминает боец.

Однако после таких вылазок их сразу "вычислили" россияне и стали беспощадно атаковать из дронов, минометов и артиллерии, а затем даже травили газом.

"Сначала нам разбили погреб, а потом нас начали забрасывать газами. Забросали так, что даже противогаз не помогал. Бросают два, три, четыре таких газа (газовые гранаты – ред.). Газ был настолько густ, что противогаз не помогал, все печет, дышать не можешь. Единственное, что спасало, что я понял – не надо паниковать, а дышать спокойно. Когда дышал спокойно – происходила какая-то фильтрация. После газа бросают гранату. И так: газ – граната, газ – граната. Да, чтобы мы вылезли оттуда. То есть как только кто вылезет - ранят гранаты, второй - ранят, третий - хана. Тогда они всех из дрона добивают", – описывает Владислав беспощадную тактику россиян.

Парень добавляет, что бывали такие дни, когда еды вообще не было, приходилось буквально собирать крохи с земли.

"Было такое, что мы выбирали "Мивину" из земли. На позиции ты ценишь то, что у тебя есть. Ценишь ту баночку тушенки, обдуваешь, жует. Сидели голодные. И когда тебе сбрасывают пищу — ты просто на седьмом небе от счастья. Я там научился готовить есть: нам сбрасывали пюрешки, "Мивину", галеты. И вот когда ты "Мивину" с галетами смешиваешь — это было самое вкусное. Когда была тушенка — это вообще рай! .А бывало и такое, что дроны подлетали, но из-за ветра не могли сбросить пищу. Тогда хотелось очень есть. Тогда очень сильно похудели. Так, что живот впал внутрь, так все выглядело некрасиво. Я весил где-то 50 килограммов, хотя мой вес где-то 74-76 килограммов", – рассказал пехотинец.

Владислав рассказывает, что в Клищиевке осталось очень много трупов – как россиян, так и наших бойцов, эвакуировать тела которых не было возможности.

Клещиевка на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее мы писали об отважном защитнике Сергее Мушике, который 59 дней самостоятельно удерживал позицию вблизи Клищиевки Бахмутского района.

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