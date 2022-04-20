23-летняя девушка провела спецоперацию по спасению родных и их соседей из заблокированного Мариуполя

Настя купила бус, загрузила его необходимым, нашла водителя, который согласился вывезти ее родителей из Мариуполя.

Настя родилась в Мариуполе и всю жизнь там прожила, но в последние годы училась в Харкове, когда началась война призвала родителей немедленно выезжать из города, но те решили остаться, а через несколько дней связь с ними исчезла. Об этом она рассказала в эфире марафона "Единые новости".

С тех пор в жизни девушки не было покоя. «Начали появляться истории от одноклассников об убийствах их родителей. 25 дней мониторила чаты и информацию из Мариуполя, чтобы узнать, не разбомбили ли дом родителей», — рассказывает девушка.

Она добавляет, что просила немало волонтеров о помощи по вывозу родных, но те помогали выезжать людям из бомбоубежищ, а поскольку родители жили в частном доме не имели, ни машины, и никто управлять из них не умел, доехать до мест эвакуации у них не было шансов.

Тогда и появился план спасения: тетя девушки, которая живет за границей, помогла ей купить машину. Сначала Настя планировала, что это будет легковушка, а потом подумала, что не сможет забрать исключительно родителей, должна эвакуировать и соседей, которые тоже захотят уехать. Поэтому купила бус, загрузила его лекарствами и продуктами, для тех соседей, которые останутся. Тогда нашла водителя Андрея в чатах, который также из Мариуполя, и должен был поехать тоже в город, чтобы завести родным лекарства.

Направляться в город пришлось в колонне из Запорожья, их машина была первой. Пришлось ехать через посты россиян. Девушка рассказывает, что вели себя оккупанты по разному, от очень робких просьб проверить машину, до сверх грубых обращений, когда казалось, что их просто убьют.

Когда родители и соседи увидели, что девушка смогла за ними приехать, не сдерживали слез, но девушка запретила сантименты, ведь впереди дорога была еще и из города. Всем им на обратном пути пришлось переночевать в промежуточном лагере, где у людей забрали все, там не было условий, царит сплошная антисанитария. Именно с этого пункта оккупанты отправляют украинцев и в Россию.

Уже после этих испытаний спасенной девушкой удалось безопасно добраться до украинских постов, на безопасные территории. Уехать удалось удивительно вовремя, ведь потом началась еще более активная фаза наступления.

23-летняя Настя вернулась в оккупированный Мариуполь, чтобы вывезти из-под взрывов своих родителей

Напомним, что сегодня, 20 апреля, в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

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