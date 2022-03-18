23-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

23-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги.

Сегодня, 18 марта, уже 23-й день войны России против Украины. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

Тревоги ракетных ударов по всей области. Самыми горячими точками остается: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 громады в Броварском районе.

Черниговская область

Оборонительные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Сумская область

В Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии. В селах этих районов орки выгнали людей из домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома. Из некоторых населенных пунктов забирают всех мужчин в неизвестном направлении. Утром Сумская область получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

Житомирская область

Несколько тревог, без разрушений и потерь.

Кировоградская область

Ситуация спокойна.

Днепропетровская область

Ночь была спокойной. Утром – тревога.

Харьковская область

В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке, при повторном обстреле торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. По области: продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлении.

Запорожская область

Запорожская область без существенных изменений. Ночью было тихо.

Ровенская область

Ночь была спокойной, но была одна воздушная тревога.

Волынь

Ночь была тихой.

Винница

Ситуация спокойна, кроме воздушных тревог.

Закарпатье

Ночь прошла спокойно.

Хмельницкая область

Утром — воздушная тревога, ночь прошла спокойно.

Тернополь

Утром — воздушная тревога, ночь была спокойной.

Черкассы

Ситуация спокойна.

Львовская область

Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. Несколько ракет оккупантов ударили по авиаремонтному заводу Львова. Его здание уничтожено.

Полтавская область

Ночь была тихой.

Черновцы

Все спокойно.

Ивано-Франковск

Ночь прошла спокойно, утром одна тревога.

Луганская область

Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5.00 накрыли "Градами" Кременную и Лисичанск. Число жертв среди мирного населения уточняется. За ночь двое погибших.

Донецкая область

По всей линии фронта на севере и в центре области – обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои. Марьинка, Красногоровка, Авдеевка – обстрелы. Еще продолжаются. Очеретинская ВГА: всю ночь обстрелы в районе Верхнеторецка, Новобахмутовки, Красногоровки, обстрелы продолжаются и сейчас.

Николаевская область

На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях орки терроризируют местное население в селах.

Херсонская область

За последние сутки в Херсонской области уменьшились взрывы и выстрелы. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне орки установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.

Одесса

Одна воздушная тревога ночью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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