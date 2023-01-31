"24 февраля было сложнее": Данилов прокомментировал угрозу нового наступления РФ

Украина мощно готовится к потенциальному новому наступлению российских оккупационных войск. Украинцам также следует быть готовыми к информатам, которые готовит враг.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона.

По его данным, в России уже призвали в армию 300 тысяч мужчин, половину из которых отправили на фронт, другая половина – в резерве для нового наступления.

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"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся", – сказал Данилов.

Данилов отметил, что это вызов, но Украина достойно выдержит и эту угрозу. Он напомнил, что на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ситуация была значительно сложнее, поскольку Украина была один на один с Россией.

Пока же президент Владимир Зеленский ежедневно общается со своими иностранными коллегами по военной помощи. Продолжается и другая работа внутри Украины.

"Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было значительно сложнее. Тогда мы были один на один с агрессором. Сейчас ситуация совсем другая", — отметил Данилов.

Он добавил, что ранее некоторые страны не верили, что Украина может выдержать удар, а сейчас еженедельно из разных уголков мира появляются новости о помощи Киеву.

Кроме того, Данилов предупредил, что уровень ИПСО (информационно-психологическая операция. — Ред.), которые будет использовать Россия, будет расти в геометрической прогрессии.

Говоря о мобилизации в Украине, Данилов акцентировал внимание на том, что она началась 24 февраля и не прекращалась ни одного дня. По его словам, мобилизация продолжается "спокойно" и "взвешенно", набирают в количество людей, которые нужны ВСУ.

"У военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости провести определенные процедуры", — пояснил Данилов.

Новое возможное наступление РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность нового наступления российских оккупантов в ближайшее время, заявил, что реванш России на Донбассе не останавливался. И он усиливается там постоянно, усиливается каждый день. В то же время Владимир Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся захватить Украину, постепенно готовящую свое контрнаступление.

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Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что Россия ведет против Украины тотальную войну и готовит новое масштабное наступление. Рупшис отметил, что помешать этому можно только наладив поставки оружия украинским военным в достаточном количестве.

В Институте изучения войны считают, что РФ в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области.

Военный эксперт Сергей Грабский предупредил, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления. Он пояснил, что сроки возможного нового наступления оккупантов могут смещаться на более позднее время. Впрочем, не исключать и того варианта, что россияне могут попытаться совершить атаку и раньше.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак предполагает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории – по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

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