24-летний боец из Львовской области трагически погиб на военном полигоне

Погибшего военного должны привезти на Львовщину 30 сентября.

24-летний военный из села Завишень Червоноградского района Львовской области Роман Олекса трагически погиб на полигоне.

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Об этом сегодня, 30 веренся, сообщила пресс-служба Сокальского горсовета на своей странице в Facebook.

"Роману было всего 24 года, он — участник АТО, воевал за нашу Независимость. Герои не умирают! Вечная память!", — говорится в сообщении.

Тело военного должны привезти во Львовскую сегодня, 30 сентября.

По данным ZAXID.NET, трагический случай произошел на военном полигоне в зоне АТО.

Напомним, сегодня, 30 сентября, штаб Операции объединенных сил сообщил об обстреле боевиками украинских позиций. От вражеских пуль погиб боец ООС.

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