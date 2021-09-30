24-летний боец из Львовской области трагически погиб на военном полигоне

Погибшего военного должны привезти на Львовщину 30 сентября.
24-летний военный из села Завишень Червоноградского района Львовской области Роман Олекса трагически погиб на полигоне.
Об этом сегодня, 30 веренся, сообщила пресс-служба Сокальского горсовета на своей странице в Facebook.
"Роману было всего 24 года, он — участник АТО, воевал за нашу Независимость. Герои не умирают! Вечная память!", — говорится в сообщении.
Тело военного должны привезти во Львовскую сегодня, 30 сентября.
По данным ZAXID.NET, трагический случай произошел на военном полигоне в зоне АТО.
Напомним, сегодня, 30 сентября, штаб Операции объединенных сил сообщил об обстреле боевиками украинских позиций. От вражеских пуль погиб боец ООС.