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24 танка и более 1700 солдат: Генштаб обновил данные о потерях РФ

24 танка и более 1700 солдат: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Враг теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 ноября составили 714 380 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1770 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • танков – 9300 (+24)
  • боевых бронированных машин – 18896 (+49)
  • артиллерийских систем — 20408 (+56)
  • РСЗО — 1249
  • средств ПВО – 996
  • самолетов — 369
  • вертолетов — 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61)
  • крылатых ракет — 2636
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 28966 (+96)
  • специальной техники — 3629 (+3)

Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

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