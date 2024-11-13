24 танка и более 1700 солдат: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Враг теряет и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 ноября составили 714 380 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1770 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- танков – 9300 (+24)
- боевых бронированных машин – 18896 (+49)
- артиллерийских систем — 20408 (+56)
- РСЗО — 1249
- средств ПВО – 996
- самолетов — 369
- вертолетов — 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61)
- крылатых ракет — 2636
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 28966 (+96)
- специальной техники — 3629 (+3)
Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.
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