24 танка и более 1700 солдат: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 ноября составили 714 380 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1770 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

танков – 9300 (+24)

боевых бронированных машин – 18896 (+49)

артиллерийских систем — 20408 (+56)

РСЗО — 1249

средств ПВО – 996

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18798 (+61)

крылатых ракет — 2636

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 28966 (+96)

специальной техники — 3629 (+3)

Как сообщалось в отчете Института изучения войны, успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

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