25 апреля две российские ракеты пролетели на критическом расстоянии над Хмельницкой АЭС — "Энергоатом"

25 апреля две российские ракеты пролетели на критическом расстоянии над Хмельницкой АЭС — "Энергоатом"

Россияне бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам.

Утром 25 апреля две российские крылатые ракеты пролетели в критической близости от Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

По информации "Энергоатома", утром в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, предположительно в сторону городов Ривне или Здолбунов.

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"Российские вооруженные силы вновь бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше", — отметили в НАЭК.

Компания также подчеркнула, что из-за агрессивных действий России – под угрозой очередной ядерной катастрофы весь мир.

Напомним, 16 апреля 2022 года над площадкой Южноукраинской АЭС прошли три крылатые ракеты, выпущенные предположительно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения.

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