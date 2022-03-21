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"25-е сутки военные РФ никак не находят дорогу домой, поэтому ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий", — Зеленский

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"25-е сутки военные РФ никак не находят дорогу домой, поэтому ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий", — Зеленский

Getty Images

Глава государства уверен, что на этом суде они получат только одно наказание, одно на всех.

Закончились 25 сутки, когда российские военные поехали на "учения", а оказались на нашей земле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 21 марта.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 25 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 25 дня войны

"Свободный народ свободной страны. Закончились 25 сутки, как российские военные поехали на "учения", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей", — отметил он.

Также, по словам президента, они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами хотя бы в каком-то городе нашего государства, хотя бы в каком-то селе. А главное — российские военные никак не находят дорогу домой, поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий.

Глава государства уверен, что на этом суде они получат только одно наказание, одно на всех – навечно подвал, навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла.

"За все, что они натворили против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке, Харькове, Бородянке, Чернигове, Волновахе, Мариуполе – во многих других наших отважных городах", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

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