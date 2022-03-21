"25-е сутки военные РФ никак не находят дорогу домой, поэтому ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий", — Зеленский

"25-е сутки военные РФ никак не находят дорогу домой, поэтому ВСУ помогают им с дорогой на суд Божий", — Зеленский

Глава государства уверен, что на этом суде они получат только одно наказание, одно на всех.

Закончились 25 сутки, когда российские военные поехали на "учения", а оказались на нашей земле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник, 21 марта.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 25 дня войны

"Свободный народ свободной страны. Закончились 25 сутки, как российские военные поехали на "учения", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей", — отметил он.

Также, по словам президента, они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами хотя бы в каком-то городе нашего государства, хотя бы в каком-то селе. А главное — российские военные никак не находят дорогу домой, поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий.

Глава государства уверен, что на этом суде они получат только одно наказание, одно на всех – навечно подвал, навечно под бомбами, навечно без еды, воды и тепла.

"За все, что они натворили против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке, Харькове, Бородянке, Чернигове, Волновахе, Мариуполе – во многих других наших отважных городах", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

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