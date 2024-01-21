"25 лет – это уже дядя": комбат призвал снизить мобилизационный возраст до 22 лет

По мнению защитника, у ТЦК нет диалога с обществом, потому и случаются разные скандалы.

Командир 1-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ с позывным "Бот" резко высказался о проблемах с мобилизацией и мобилизационном возрасте в Украине.

Об этом он рассказал винтервью украинской журналистке Янине Соколовой.

По мнению защитника, у ТЦК нет диалога с обществом, потому и случаются разные скандалы.

"Мы (Третья штурмовая. – Ред.) строим диалог с обществом, с рекрутами через обучение. Люди приходят, они сразу идут на обучение, сразу их учим... Они (ТЦК) бы лучше организовывали тотально выучки такие, знаете, для тех, кто хочет научиться и для тех, кто готов. На самом деле многие боятся идти, потому что ничего не умеют, вот и все. И потому, что верит в миф, что в армии ничего нет, ничему не учат. На самом деле учат. И не только в Третьей штурмовой", – говорит "Бот".

Также военный прокомментировал информацию, что возраст подлежащих мобилизации мужчин могут снизить с 27 до 25 лет. Он призвал снизить мобилизационный возраст до 22 лет.

"О 25 лет – вообще смешно. 25 лет – это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", – подытожил "Бот" .

Ранее штурмовик Петр Горбатенко заявил, что в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет. Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.

Напомним, Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

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