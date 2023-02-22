25-летний закарпатец вступил в армию Путина и присягнул на верность РФ

В 2017 году мужчина выехал в Российскую Федерацию на постоянное место жительства и добровольно пришел в военкомат государства-агрессораи.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении закарпатцу, вступившему в ряды вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Закарпатской области.

В результате досудебного расследования установлено, что 25-летний мужчина родился и проживал в Закарпатье, однако в 2017 году выехал в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. В декабре 2022 года он вступил в ряды вооруженных сил России.

Злоумышленник добровольно прибыл в российский военкомат и принял военную присягу на верность РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается работа по подготовке и передаче соответствующих материалов в суд.

Напомним, СБУ задержала в Киеве прокремлевского блоггера, скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

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