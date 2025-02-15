250 атак за сутки: Deep State о самом тяжелом дне на фронте

Детальнее о ситуации на фронте будет сообщено в утренней сводке Генштаба.

15 февраля стало самым трудным днем для украинских защитников в 2025 году.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток зафиксировано не менее 250 атак врага.

Окончательные цифры будут обнародованы утром, однако уже сейчас ясно, что интенсивность боевых действий очень высока.

По информации, основные удары российские войска наносили на Покровском, Кураховском и Великоновосельском направлениях.

Напомним, ранее украинским силам удалось остановить продвижение оккупантов на Покровском направлении.

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