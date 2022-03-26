26 марта: список гуманитарных коридоров для эвакуации населения

Будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста.

В субботу, 26 марта, в Украине будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей наиболее пострадавших регионов Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Список "коридоров" по состоянию на 26 марта:

Фастов, Фастовец, Клехановка, Таможня, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое (сельсовет ул. Центральная, д. 57,с. Плесецкое). Белогородка — Петрушки – Шпитки – Мечта – Любимовка – Березовка – Севериновка (ул. И.Мазепы 20, с.Севериновка). Белая Церковь -Фастов — Хомутец — Брусилов — Ставище — Небелица — Юров- Красная Слобода (торговый центр, ул. Л.Украинки, д.46, Красная Слобода) следует известить жителей сел Рож и Ситняки. Белая Церковь — Фастов – Брусилов – Кочерив – Белая Криница – Песковка – Бородянка (ул. Центральная 331, Бородянка).

Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения г. Ирпень.

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