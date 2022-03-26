26 марта сработали все согласованные гумкоридоры, эвакуировано более пяти тысяч украинцев

26 марта сработали все согласованные гумкоридоры, эвакуировано более пяти тысяч украинцев

Продолжается 31 день противостояния российской агрессии.

В субботу, 26 марта, из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 26 марта

"Из 10 согласованных гуманитарных коридоров сегодня сработали все. Всего эвакуировано 5208 человек", — сообщила она.

Также стало известно, что мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье.

Тем временем в срочной эвакуации из Чернигова нуждаются 44 тяжелораненых человека, среди них трое детей.

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