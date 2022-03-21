26-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

26-й день войны России против Украины: какая ситуация в регионах

В большинстве областей ночью раздавались воздушные тревоги.

Сегодня, 21 марта, уже 26-й день войны России против Украины. Какая, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ситуация в регионах по состоянию на 8:00 утра.

Киевская область

Постоянные бои в направлении Житомирской трассы. Макаровская громада под обстрелом врага. Ночью обстреляли поселки Петрушки и Шпитьки Дмитровской громады.

Многие села в Бучанском районе находятся в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает села, нет возможности уехать. Бои и обстрелы в Гостомеле, Буче, Ирпене. В Броварском районе на территории трех громад вражеская техника, периодические хаотические обстрелы. Славутич – отрезан от снабжения.

Черниговская область

Бои вокруг Чернигова. Периодически россияне обстреливали окрестности города. Во всем Чернигове почти две недели нет света, воды, тепла. Практически нигде в городе нет связи, большая часть без газа.

Сумская область

Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Около 4 утра в результате обстрелов оккупанты повредили емкости с аммиаком на заводе "Химпром". Произошла утечка. Радиус поражения около 2,5 километров, работают аварийные бригады завода и ГСЧС.

Харьковская область

Ночью активизировались обстрелы жилых кварталов Харькова. По области продолжаются боевые действия в направлении Изюма. Гуманитарные грузы вчера доставили в Малую Рогань, но пропала связь с 6 людьми из выехавшей на Волчанск колонны, это временно неподконтрольная ВСУ территория.

Ровенская область

Два ракетных удара. Работает соответствующая комиссия. По предварительной информации, есть раненые и человеческие потери.

Луганская область

Ночью обстреляли Новодружеск, Лисичанск и Рубежное. За прошедшие сутки около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Донецкая область

Марьинка, Очеретино, Авдеевка – постоянные обстрелы, авиаудар. По Марьинке снова активные попытки прорыва. Безуспешные.

Мариуполь — без изменений. Колонна из автобусов сегодня отправится из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать людей из Бердянска (доехавших туда из Мариуполя самостоятельно).

Николаевская область

В городе была воздушная тревога. В течение суток обстрелы сел возле города. Предварительно 3 легко раненых. Продолжаются бои. Часть населённых пунктов без электроснабжения и тепла.

Херсонская область

Продолжаются сильные взрывы в районах области возле Николаевщины. Ночью в Херсоне были автоматные выстрелы.

Житомирская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская, Одесская, Ивано-Франковская, Полтавская, Запорожские области – ночью воздушные тревоги. Удары не зафиксированы.

Днепропетровская, Волынская, Закарпатская, Черкасская, Черновицкая - ночь прошла без тревог.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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