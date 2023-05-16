277 морпехов попали в плен в Мариуполе: одному из руководителей 501 батальона объявлено подозрение

После этого подозреваемый переехал в Бердянск, где агитировал украинских военных переходить на сторону врага.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в госизмене одному из руководителей 501 Отдельного батальона морских пехотинцев ВСУ, из-за которого 277 бойцов батальона оказались в плену.

Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Бойцы батальона держали оборону Мариуполя с конца февраля 2022 года. В апреле того же года российские пропагандисты заявили, что якобы эти морпехи добровольно сдались в плен в окруженном городе.

В чем состоит госизмена подозреваемого

"Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться", – говорится в сообщении ДБР.

Там добавили, что подозреваемый воспользовался тяжелой ситуацией, в которой оказались защитники Мариуполя, и побудил командира прекратить оборону, сдать оружие и личный состав. Так, 277 военнослужащим 501 батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их перенаправили в "ДНР".

"Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжение о сдаче в плен", — отмечается в заявлении ДБР.

Против морпехов закрыли дела о дезертирстве

В ДБР также проинформировали, что приняли решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам.

Что еще натворил подозреваемый

Следователи также выяснили, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП продолжил свою предательскую деятельность после совершённого в Мариуполе. Так, подозреваемый переехал в родной Бердянск и снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага. Он также агитировал бойцов за вознаграждение предоставлять ему информацию о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три таких факта в течение апреля-июня 2022 года.

По делу о госизмене подозреваемому грозит пожизненное заключение. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, в середине апреля 2022 года тогдашний советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен врага при попытке прорыва. Другая часть бригады тогда отправилась на соединение с "Азовом".

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