28-летний сын Константина Грубича вступил в ряды ВСУ

Константин Грубич

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Сын ведущего "Сніданку з 1+1" Константина Грубича вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Так, 19 июня журналист в Facebook сделал репост фотографии, где 28-летний Ярослав изображен в военной форме. Кадр Грубич подписал лишь двумя словами: "Родная кровь". В разговоре с Oboz.ua ведущий подтвердил, что его сын действительно отправился на службу. Также журналист добавил, что не слишком желает делится подробностями, ведь считает это неуместным. По словам Грубича, лишь сам Ярослав может что-то рассказывать.

"Откровенно признаюсь: мне совсем не хочется, чтобы какая-то информация о сыне исходила от меня. Максимум, что считаю с моей стороны корректным - это перепостить пост из его соцсетей, что я, собственно, и сделал. Ярослав - взрослый парень. Если вам интересно, можете обратиться к нему напрямую", - говорит ведущий.

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Сын Константина Грубича

Константин Грубич лишь добавил, что решение сына не было спонтанным. Такие разговоры в их семье велись уже несколько лет. Ведущий также добавил, что они с женой сейчас очень сильно волнуются за сына, и их единственное желание - чтобы с Ярославом было все хорошо. Тем временем Константин Грубич сейчас пытается быть максимально полезным в тылу.

"Оно вызревало несколько лет. Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все. Что я чувствую сейчас? Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был живым - и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело - переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей", - добавил ведущий.

Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева высказалась о службе мужа Тамерлана в рядах ВСУ. Также артистка призналась, как часто у них получается видеться.