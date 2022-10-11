28 ракет и 15 беспилотников: Зеленский рассказал о второй волне террористической атаки РФ

Несмотря на вражеские удары, по всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.

Президент Владимир Зеленский рассказал о второй волне террористической атаки РФ против Украины.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 11 октября.

Зеленский сообщил, что за сегодняшнее утро россияне выпустили 28 ракет – из них 20 сбиты. Также враг использовал более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство – сбито.

По его словам, по всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.

"Если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. А сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление", — говорит Зеленский.

Президент заверил, что везде, где были разрушения, будет обновлена инфраструктура.

"Где были потери – уже есть или еще будут стройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности", – подытожил он.

Ракетный террор РФ

Напомним, что сегодня, 11 октября, Россия уже вторые сутки подряд продолжает наносить массовые ракетные удары по территории Украины.

В Генштабе рассказали, что в результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. ВСУ сбили более 30 воздушных целей врага.

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