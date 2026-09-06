3 часа за закрытой дверью: Путин выдвинул США еще более жесткий ультиматум по Украине – Bloomberg

Владимир Путин / © Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на прекращение войны против Украины только на условиях Москвы. При этом требования Кремля в последнее время ужесточились, поскольку российское руководство считает, что имеет военное преимущество на фронте.

Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю, на фоне переговоров Путина с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

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Встреча продолжалась более трех часов. В начале Путин признал, что поиск способа прекращения войны является «непростой задачей».

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По словам помощника Кремля Юрия Ушакова, переговоры были «содержательными, конструктивными, крайне откровенными и доверительными». Путин якобы подтвердил готовность продолжать работу с США по политическим и дипломатическим путям урегулирования.

В то же время после встречи Москва не дала понять, что готова отказаться от своих ключевых военных целей или смягчить позицию по отношению к Украине.

Напротив, как утверждают источники, близкие к Кремлю, российская сторона ужесточает свои требования, поскольку убеждена в собственном превосходстве на поле боя.

Ушаков также заявил, что во время переговоров российская сторона указывала на якобы "ощутимые успехи" своей армии и выражала уверенность в том, что Москва сможет достичь поставленных целей.

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Предыдущие визиты Виткоффа и Кушнера в Москву не привели к прорыву в переговорах. В этот раз представители президента США Дональда Трампа, по его словам, привезли Путину новое предложение по прекращению войны, однако ее подробности не разглашаются.

На фоне нового дипломатического раунда Россия и Украина также заявили о временной готовности удержаться от ударов по Москве и Киеву. В то же время эта пауза не означает договоренности о более широком прекращении огня.

Напомним, спецпосланники Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер добирались в Киев на поезде. Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.

5 сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Виткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

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