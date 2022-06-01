3-летний харьковчанин весь иссечен осколками от упавшего снаряда, когда он бежал к укрытию: его папу убило

3-летний харьковчанин весь иссечен осколками от упавшего снаряда, когда он бежал к укрытию: его папу убило

Мальчика из Харьковщины, который получил многочисленные осколочные ранения, когда бежал с бабушкой к укрытию, спасают медики Днепра.

Враг бил по их деревне неподалеку от Изюма, мать почти сутки под плотными обстрелами пыталась спасать сына в подвале, отец погиб, когда вышел из укрытия за водой, говорится в ТСН.

«Он подрастет и поймет, что он больше не увидит папу», — говорит мама Дениска Полина.

Канонада вражеских обстрелов в родном селе под Изюмом усиливалась каждый день. Но в конце мая враг бил по домам беспощадно, говорит Полина. Они как раз бежали с четырьмя детьми и родственниками в соседний погреб, но успели не все. «У них легла мина и разорвалась. Я только увидела дым черный и крики. Ее ранило, брата ранило, свекровь ранило, ребенка ранило. Я их забрала в погреб. Все, что могла, оказала первую помощь», — вспоминает Полина.

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В подвале Полина самостоятельно пыталась спасать раненых родных, хотя никакого медицинского опыта не имеет. Обстрел не прекращался, дома горели, поэтому вызвать врача они не могли.

Отец ее четырех детей пытался принести воды раненым в подвал. Но тридцатилетнему Ивану не суждено было вернуться. «Он даже до колонки не добежал, чтобы взять воду. И у двора прилетел снаряд и его убило – разорвало, ничего живого нет. Мы его обмыли, переодели, уложили в доме и уехали. Я не знаю, похоронили или нет, военные обещали», — добавляет женщина.

Раненого малыша вместе с родственниками военным удалось вывезти в Донецкую область, а оттуда доставить в Днепр. Мальчика прооперировали. «Ребенок получил множественные минно-взрывные травмы почти всего тела – и лица, и грудной клетки, и конечностей. В тяжелом состоянии. Получает лечение», – говорят врачи.

Пока Полина рядом с Денисом в реанимации. В родное село, вероятно, больше никогда не вернется.

Ее дети с другими родственниками пока во временном убежище в Днепре. Они до сих пор пугаются громких звуков. Когда Денис поправится, Полина хочет отвести трех сыновей и младшую дочь подальше от боевых действий.

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