3-летний малыш, который в прошлом году сам выживал в ночном лесу, теперь с семьей пережил месячную оккупацию

3-летний малыш, который в прошлом году сам выживал в ночном лесу, теперь с семьей пережил месячную оккупацию

Ребенок содрогался от каждого взрыва и с семьей ночевал в подвале соседей.

3-летнего Богдана Униченко из села Раговка ровно год назад почти сутки искали более трехсот человек и нашли в 4 километрах от дома. А сейчас малышу пришлось выдержать еще одно испытание – их село месяц провело под оккупацией.

Об этом говорится в эфире ТСН.

Год назад малыш потерялся, когда с отцом пошел собирать веточки, чтобы растопить печь. Его искали полицейские, спасатели, нацгвардейцы и волонтеры, поднимали в небо дрон и вертолет. А нашли почти через сутки – в 4 километрах от дома, в лесополосе. Сейчас туда они уже давно не ходят, вокруг все заминировано. Раговка в 30 километрах от границы с Беларусью. Как мчалась вражеская техника, отец мальчика Виталий видел из своего окна. «Все эти деревни были оккупированы «Градами», пушками, танками. Мы здесь не ходили, потому что каждые 20-25 минут шли обстрелы», — рассказывает мужчина.

Несколько раз попадало и в их дом, и Богдан вздрагивал во время каждого обстрела. «Один осколок, полетел в грубую, окна пробил. Второй осколок тоже попал. Минами попадали», – рассказывает мужчина.

Каждую ночь они прятались в соседском погребе. «Богданчик немного боялся, трясся, но если нет выстрелов, то он жив. Все говорил бабай-бабай, прятался, плакал», — добавляют родственники мальчика.

Две недели назад Раговку освободили от окупантов. В те дни местные вспоминают с ужасом. «У домов падало, и сараны здесь есть что сгорели. Домов 5-6 есть что ограбили, забрали продукты питания, бытовую технику, золото. Один человек был найден из села, что действительно пытали», — рассказывает местная жительница Наталья.

Соседним Луговикам досталось еще больше. Это село было первым на пути вторгшихся из Беларуси войск и двигавшихся в сторону Киева. «Я сразу детям в Киев звоню, спрашиваю, что вы делаете, а они: «Спим, а вы чего не спите?». А мы, говорю, с Путиным воюем», — в шутку вспоминает соседка.

Россияне накрывали село тяжелой артиллерией и "Градами". В Луговиках до полу тысячи жителей, а разрушены не менее полутора десятков домов. Здесь горело и пылало все вокруг. А в соседнем селе россияне расстреляли не менее шести человек. «Простые ребята, лесники вышли, в подвале в школе прятались. Они их из «Градов» расстреляли. Их там и похоронили, потому что на кладбище они не пускали», — рассказывает житель Луговиков Анатолий.

От пережитого в Полесской общине понемногу приходят в себя. После более месяца ночевки в погребах люди снова спят в своих домах. Богдан с утра до вечера играет на улице, но от родителей далеко не отходит.

Трехлетний мальчик пережил почти сутки в лесу и оккупацию села

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