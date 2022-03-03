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3 марта "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов

3 марта "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов

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3 марта "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов

УНИАН

Поезд отправится с вокзала Дарница.

Сегодня, 3 марта, "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов.

Поезд отправится с вокзала Дарница (левый берег) в 17:00. Об этом пишет пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что посадка в эвакуационные поезда бесплатна. Приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям: "Просим пассажиров сохранять спокойствие и уважать друг друга".

Также "УЗ" показала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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