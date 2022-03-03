3 марта "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов

Поезд отправится с вокзала Дарница.

Сегодня, 3 марта, "Укрзалізниця" отправит еще один эвакуационный рейс из Киева во Львов.

Поезд отправится с вокзала Дарница (левый берег) в 17:00. Об этом пишет пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что посадка в эвакуационные поезда бесплатна. Приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям: "Просим пассажиров сохранять спокойствие и уважать друг друга".

Также "УЗ" показала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов.

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