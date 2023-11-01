3 ОШБр начала новую крупную рекрутинговую компанию: кто может присоединиться к армии

Третья штурмовая бригада ВСУ начала третью волну рекрутинговой кампании. Присоединиться к добровольческой армии может любой желающий.

Об этом сообщили в пресс-службе Из отдельной штурмовой бригады.

Как отмечалось, началась третья большая волна рекрутинговой кампании бригады. Бойцов, которые присоединятся к штурмовикам, ждет тестовую неделю, во время которой можно испытать себя и свои возможности, а также прокачать свое тело. А если вы поняли, что это не ваше – уйти можно в любой момент, не дожидаясь завершения недели.

Сам же курс молодого бойца длится несколько недель. В учебно-боевом подразделении новобранцы получают теоретические знания и практические навыки по огневой, тактической подготовке и медицине.

"Вы можете проходить службу в 3 ОШБр по контракту, если вам от 18 до 45, и в отдельных случаях по мобилизации, если вам от 45 до 58 лет. При наличии официально подтвержденного боевого опыта после 24.02.2022 года вы можете попасть на службу без прохождения учебного центра ВСУ", — рассказали в 3 ОШБр.

Также новобранцев ждет базовый физический тест :

– 1.5 км бег;

– 25х4 отжиманий от земли;

– 4 минуты в планке, разделены на 2 раза;

– 50 скручиваний на пресс;

– 50 приседаний;

– 1 мин прыжки на месте.

Присоединиться к бригаде можно на сайте Из отдельной штурмовой бригады.

Напомним, что третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции кафиров под Андреевкой.