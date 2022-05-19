30 крылатых ракет на вражеских кораблях и поражение 90 российских целей: какая ситуация на юге Украины

В Черном море продолжается маневрирование двух отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства.
На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника. В результате чего подтверждено попадание у 20 россиян, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные утраты уточняются.
В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет.
"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, тщательно проверяйте информацию, не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием, верьте в силы обороны и нашу Победу!", — говорится в сообщении.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе партизаны также взорвали бронепоезд российских оккупантов.
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