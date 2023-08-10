30-летний оккупант насиловал женщину из Херсонщины: пугал групповым секс-насилием и хвастался пытками

Нелюд также хвастался тем, что пытал украинцев.

30-летний уроженец Дагестана – младший сержант 94 полка оперативного назначения росгвардии, во время оккупации насиловал жительницу Херсонской области. После того как ей стало плохо, захватчик заставлял женщину пить неизвестные таблетки.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

По данным следствия, жуткая история произошла во время оккупации части Херсонской области. 30-летний росгвардеец, уроженец Дагестана жестоко изнасиловал местную жительницу. Когда женщина отказывалась от интимных отношений с захватчиком, тот угрожал ей групповым изнасилованием.

Сексуальное насилие над потерпевшей не прекратилось даже тогда, когда женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Захватчик заставлял ее пить неизвестные таблетки, от которых украинке становилось еще хуже.

Кроме того изверг хвастался, что пытает украинцев якобы по заданию спецслужб РФ.

Подозреваемому оккупанту объявили подозрение по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, большое количество заключенных, которые содержались в импровизированных лагерях на оккупированном Россией юге Украины, подвергались пыткам и сексуальному насилию, заявила 2 августа группа международных экспертов, подытоживая свои последние выводы.

Читайте также: