30 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области из-за обстрелов россиян

В среду, 15 февраля, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 30 "прилетов".

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в приграничных населенных пунктах.

Миропольская община: с территории РФ совершили обстрел ориентировочно из миномета −10 "прилетов";

Краснопольская община: с вражеского БПЛА (квадрокоптерного типа) сбросили 1 взрывное устройство (типа ВОГ);

Белопольская община: минометный обстрел села Атинское — 14 "прилетов";

Новослободская община: обстреляли из минометов – 8 "прилетов".

Предварительно, обошлось без последствий, говорят местные власти.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области в руках девушки-подростка сдетонировала взрывчатка, которую она нашла у себя дома. Пострадавшую с обломочными ранениями госпитализировали в местную больницу.

Также ТСН.ua информировал, что в одном из районов Киевской области 16 февраля будут раздаваться плановые взрывы. Местные призывали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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