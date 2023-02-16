30 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области из-за обстрелов россиян

Оккупанты продолжают атаковать приграные населенные пункты Сумской области.
В среду, 15 февраля, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 30 "прилетов".
Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в приграничных населенных пунктах.
- Миропольская община: с территории РФ совершили обстрел ориентировочно из миномета −10 "прилетов";
- Краснопольская община: с вражеского БПЛА (квадрокоптерного типа) сбросили 1 взрывное устройство (типа ВОГ);
- Белопольская община: минометный обстрел села Атинское — 14 "прилетов";
- Новослободская община: обстреляли из минометов – 8 "прилетов".
Предварительно, обошлось без последствий, говорят местные власти.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области в руках девушки-подростка сдетонировала взрывчатка, которую она нашла у себя дома. Пострадавшую с обломочными ранениями госпитализировали в местную больницу.
Также ТСН.ua информировал, что в одном из районов Киевской области 16 февраля будут раздаваться плановые взрывы. Местные призывали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.