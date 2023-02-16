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30 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области из-за обстрелов россиян

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
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30 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области из-за обстрелов россиян

Фото: скриншот с видео

Оккупанты продолжают атаковать приграные населенные пункты Сумской области.

В среду, 15 февраля, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 30 "прилетов".

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в приграничных населенных пунктах.

  • Миропольская община: с территории РФ совершили обстрел ориентировочно из миномета −10 "прилетов";
  • Краснопольская община: с вражеского БПЛА (квадрокоптерного типа) сбросили 1 взрывное устройство (типа ВОГ);
  • Белопольская община: минометный обстрел села Атинское — 14 "прилетов";
  • Новослободская община: обстреляли из минометов – 8 "прилетов".

Предварительно, обошлось без последствий, говорят местные власти.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области в руках девушки-подростка сдетонировала взрывчатка, которую она нашла у себя дома. Пострадавшую с обломочными ранениями госпитализировали в местную больницу.

Также ТСН.ua информировал, что в одном из районов Киевской области 16 февраля будут раздаваться плановые взрывы. Местные призывали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Обстрелы регионов на 15 февраля: список самых "горячих" городов и сел под прицелом врага

Обстрелы регионов на 15 февраля: список самых "горячих" городов и сел под прицелом врага

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Дата публикации
Просмотры
264
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