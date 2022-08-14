30 российских снарядов прилетели по Марганцу и 20 "прилетов" по Никополю: как прошла ночь на Днепропетровщине (фото)

Российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский.

Ночь против 14 августа на Днепропетровщине из-за российских обстрелов снова была напряженной.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская армия снова обстреляла два района — Никопольский и Криворожский. Трижды! накрыла огнем Никопольский. По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов", — написал чиновник.

По его данным, в Никополе в результате атаки РФ повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задел газопроводы и линии электропередач.

Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электричества. К счастью, обошлось без пострадавших.

"По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Раненый 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть", — добавил он.

Резниченко говорит, что российские оккупанты в Криворожском районе из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую громаду. К счастью, в результате атаки нет жертв и разрушений.

Напомним, в Николаеве раздались взрывы.

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