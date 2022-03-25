30 сутки героического противостояния: прикрытие госграницы на Волыни и оборонная операция на юге Украины

30 сутки героического противостояния: прикрытие госграницы на Волыни и оборонная операция на юге Украины

Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Начались тридцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

Группировка Сил обороны продолжает ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в Facebook.

Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника. Так, за предыдущие сутки наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии гос границы.

В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска продолжают вести боевые деяния, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины! Сохраняйте спокойствие! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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