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300 дней великой войны: Жданов назвал самые критические моменты

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2046
Время на прочтение
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300 дней великой войны: Жданов назвал самые критические моменты

Также эксперт назвал два важных успеха ВСУ на южном направлении, которые не дали россиянам захватить весь регион.

Военный эксперт Олег Жданов назвал критические моменты для Украины за эти 300 дней полномасштабной войны с Россией.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

По мнению эксперта, самая критическая ситуация была в течение первой недели войны, когда российские войска находились под Киевом.

"Тогда вопрос, выстоит ли Киев, было 50/50. Река Ирпень по исторической традиции спасла Киев еще раз. Они не смогли перейти Ирпень, а взорванные впоследствии мосты дали возможность остановить продвижение российских войск. Главное то, что российские войска не готовились к затяжной войне. Их "спецоперация" была рассчитана на 96 часов и в передовых отрядах ехали в парадной форме", — говорит Жданов.

Вторая критическая ситуация возникла тогда, когда у Украины возник так называемый "снарядный голод".

"Мы начали "проседать" в огневых возможностях. Это было до начала поставок западной артиллерии и боеприпасов к ней", – отмечает Жданов.

По его мнению, один из важнейших успехов Украины: то, что ВСУ не дали возможности россиянам пробить коридор в Приднестровье и совершить морскую десантную операцию.

"Россия так и не высадила десант ни в Одессе, ни в Николаеве, хотя и планировала. Это тоже одно из достижений", – подытожил он.

Напомним, что вчера, 20 декабря, был 300-й день войны в Украине.

Ранее Олег Жданов объяснил, могут ли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволить с должности.

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Дата публикации
Просмотры
2046
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